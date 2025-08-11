PM localiza destroços de avião e restos mortais em área isolada de Novo Progresso

Foto: Reprodução | A Polícia Militar do Pará confirmou a localização dos destroços de um avião que caiu em uma área de mata fechada, de difícil acesso, próxima à comunidade São Raimundo, cerca de 50 km de Novo Progresso. O acidente foi registrado no dia 6 de agosto de 2025, por volta das 11h30.

Segundo informações do Comando de Policiamento Regional X (CPR X), equipes do 173° PPD (Pistinha) receberam o alerta inicial sobre a queda. Informações preliminares indicavam que a aeronave poderia transportar entorpecentes e que os dois pilotos estariam feridos. A colisão teria ocorrido em uma área montanhosa.

As diligências iniciaram no mesmo dia, sob o comando do 2° Tenente Cláudio, com apoio de policiais militares, que precisaram enfrentar deslocamentos por estradas de difícil acesso e áreas de mata virgem. Durante a noite, a guarnição conseguiu se aproximar a cerca de 20 km do local, recebendo relatos de civis de que os dois pilotos estariam carbonizados e que a área já havia sido violada por terceiros.

No domingo (10), após avançar por aproximadamente 8 km de mata fechada, a equipe chegou ao ponto exato do acidente. Foram encontrados restos mortais de duas pessoas e indícios de que a cena foi alterada, com árvores cortadas por motosserra e possíveis sinais de pouso de helicóptero.

Devido às condições do terreno, não foi possível remover os corpos. A Polícia Civil e demais órgãos competentes devem dar prosseguimento à investigação para esclarecer a origem da aeronave, a identidade das vítimas e as circunstâncias do acidente.

