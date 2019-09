PM mineira apura suposta agresssão de Cazares a uma mulher em festa

Por:Valinor Conteúdo

(Foto:Reprodução)-O jogador foi denunciado na manhã desta segunda-feira, 9 de setembro, por uma mulher após uma festa na casa do jogador do Atlético-MG

itar de Minas Gerais (PMMG) está apurando desde o início da manhã desta segunda-feira, 9 de setembro, uma denúncia por suposta agressão contra algumsa mulheres envolvendo o meia do Atlético-MG Cazares. Segundo relato da PM, houve uma denuncia via 190 dizendo que foi agredida pelo atleta do alvinegro. Cazares estava dando uma festa na casa, quando teria se iniciado as discussões entre o jogador e as mulheres. A mulher que denunciou o jogador, disse à PM que foi levada para dentro de uma casa de um condomínio, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve o celular tomado pelo jogador. De acordo com o Tenente Tiago Nasser, da Polícia Militar, a denúncia foi feita no começo da manhã. – Segundo a versão do jogador, estava ocorrendo uma festa na casa dele e ele percebia que duas das convidadas, duas mulheres, demoravam um tempo considerável no banheiro. Ele pediu que uma outra convidada fosse verificar o que estava acontecendo, e essa convidada percebeu que essas duas mulheres, as vítimas, estavam fazendo uso de entorpecente, possivelmente loló. Diante disse, ele se indignou e teria determinado que as duas mulheres saíssem da residência – disse o Tenente Tiago – As mulheres alegam que o material delas havia sido extraviado – batom, coisas de uso pessoal – e, uma das convidadas teria se sentido ofendida, e partiu para agressões verbais e agressões físicas até que elas fossem retiradas da residência. As duas vítimas alegam que o jogador teria oferecido a quantia de 10 mil reais para que esse fato não viesse à tona. Para que não fosse chamado nem a Polícia Militar e nem a imprensa. Já ele alega que elas teriam solicitado esse valor para que esse assunto fosse mantido em sigilo – acrescentou o Tenente Tiago Nasser.

A Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que as mulheres passarão por exame de corpo de delito e posteriormente, os envolvidos serão levados à delegacia. Além de Cazares, outros dois homens e uma mulher foram conduzidos para a delegacia.

– Aparentemente houve lesões leves, mas as mulheres ainda vão passar pelo exame de corpo de delito. Na condição de conduzidos, uma mulher convidada e mais dois rapazes, que teriam seguido as orientações do jogador e procedido a retirada delas da residência. Ele está na condição de conduzido. As duas vítimas alegam que uma mulher, dois rapazes e mais o jogador teriam promovido essas agressões. Cazares nega veementemente que isso tenha acontecido. Então, nós vamos encerrar o boletim de ocorrência e as partes serão conduzidas para delegacia para esclarecimentos ao delegado de plantão – finzalizou Tiago Nasser. Cazares esteve com o Galo na partida contra neste domingo, 8 des setembro, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Brasileiro, quando o time mineiro foi derrotado por 2 a 1. A delegação alvinegra chegou no fim da noite e domingo em Confins. O Atlético-MG disse que vai esperar a apuração dos fatos para se posicionar sobre o caso.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...