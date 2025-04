PM prende condenado por lesão corporal em Santarém

(Foto: Reprodução) – Um homem identificado como Benedito Mota dos Santos, 40 anos, foi capturado pela Polícia Militar por volta das 18h40 na Rua Cruzeiro do Sul, bairro Ipanema II, em Santarém.

Contra ele havia um mandado de prisão pendente constado no sistema do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) pelo crime de Lesão Corporal Grave, artigo 129.

O condenado tentou se esconder ao visualizar a polícia, porém, sem êxito. O documento foi expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém, já decorrente de condenação transitada em julgado, com pena restante de 2 anos, 7 meses e 15 dias.

Após abordagem e verificação na segunda-feira (07), Benedito foi conduzido à 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

