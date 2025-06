PM prende dois homens por tráfico de drogas na Folha 34, em Marabá

(Foto: Reprodução) – Antônio Wenwkys Santos da Silva e Edson Gustavo Bibiano da Cruz foram flagrados tentando esconder porções de entorpecentes nas proximidades de um bar

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no início da tarde de domingo (22/6), durante patrulhamento da Polícia Militar em Marabá, região sudeste do estado. Antônio Wenwkys Santos da Silva e Edson Gustavo Bibiano da Cruz foram flagrados tentando esconder porções de entorpecentes nas proximidades de um bar, na Folha 34.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava ronda ostensiva por volta de 12h20, quando os policiais avistaram os suspeitos sob uma mangueira em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos se abaixaram e esconderam objetos em locais distintos. A movimentação chamou atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram com Antônio Wenwkys dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 60 em espécie. Próximo a ele, sob uma pedra ao lado de uma cerca, foram localizadas 16 pedras de substância semelhante ao crack, além de uma embalagem maior contendo o mesmo entorpecente. Já Edson Gustavo, que portava um celular Samsung A02, havia escondido embaixo de um tablado de madeira outras 20 pedras de crack, uma pedra de tamanho maior da mesma substância e uma porção de maconha.

Ainda segundo o relatório policial, Antônio Wenwkys assumiu a posse dos entorpecentes e, após negar inicialmente o envolvimento com o tráfico, acabou confessando que as substâncias seriam destinadas à comercialização. Edson Gustavo, por outro lado, alegou desconhecer a origem da droga apreendida no local.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Marabá. A Polícia Militar informou que foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física da guarnição e dos próprios conduzidos. Os entorpecentes e demais itens recolhidos foram apresentados na unidade policial para os procedimentos legais. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/10:36:00

