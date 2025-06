PM prende dupla armada suspeita de assaltos em Monte Alegre

(Foto: Reprodução) – Em Monte Alegre dois homens foram presos suspeitos de cometerem assaltos no município.

De acordo com informações, a dupla estava utilizando uma motocicleta e arma de fogo durante ações criminosas. Um dos crimes ocorreu na tarde de quarta-feira (18) onde levaram da vítima, um cordão. O crime aconteceu em via pública no bairro Pajuçara.

O outro ato criminoso foi realizado na manhã de quinta feira (19) dentro de um estabelecimento comercial de onde roubaram dinheiro, joias e celulares. Na ocasião, os indivíduos efetuaram um disparo de arma de fogo contra populares que presenciaram o assalto. Ninguém ficou ferido.

De imediato o 18º BPM acionou o chamado ‘Plano de Resposta Rápida’ cujo o policiamento é reforçado ao máximo com policiais militares que estejam de serviço e de folga para que seja dado um enfrentamento ao fato/crime.

Assim, foi realizado um cerco em toda área de circunscrição com 40 PMs e as principais rotas de fuga foram bloqueadas, enquanto na da cidade as demais guarnições realizavam a procura dos criminosos.

No decorrer das buscas, os homens foram presos em um dos bloqueios ao tentar se evadirem do local. Todos os materiais subtraídos das vítimas foram recuperados e a dupla encaminhada para os procedimentos cabíveis na delegacia de Polícia Civil.

MATERIAIS APREENDIDOS:

* 01 MOTOCICLETA HONDA BROS

* PISTOLA TAURUS

15 MUNIÇÕES;

03 CORDÕES;

02 PINGENTES;

03 ANÉIS;

* 04 APARELHOS CELULARES;

01 PULSEIRA;

01 RELÓGIO;

R$ 341,00.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e destaca que a colaboração dos cidadãos é fundamental para o sucesso de todas as ações desenvolvidas pela instituição.

Fonte: O Impacto – colaborou Marcello Silva, Wandra Trindade e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/16:15:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...