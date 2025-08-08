PM prende dupla por porte ilegal de arma de fogo durante operação em Castelo dos Sonhos

Foto: Reprodução | Na tarde desta quinta-feira (07/08), por volta das 17h30min, durante ação da Operação Athena, uma guarnição da Polícia Militar prendeu dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo no distrito de Castelo dos Sonhos, município de Altamira (PA).

A guarnição da VTR 10-4609, composta pelos policiais 3° SGT PM Ivanilson (CMT do 114° PPD), 3° SGT PM Max, 3° SGT PM Júnior, CB PM Bernardes, CB PM Márcio Ferreira, CB PM S. Silva e SD PM Nunes, foi acionada por investigadores da Polícia Civil (IPC Luiz e IPC Wigner) após denúncia de que dois homens estariam embriagados e ameaçando pessoas em via pública, nas proximidades de um bar.

De imediato, os militares se deslocaram ao local e identificaram os envolvidos como Cleusimar A. d. S. e Jeferson B. A. d. S. Ambos apresentavam comportamento alterado, odor etílico, fala desconexa e agressividade, conforme relato policial.

Durante revista pessoal, foi encontrada com Jeferson uma pistola marca CANIK, modelo TP9DA, calibre 9mm, com 14 munições intactas no carregador. Diante da gravidade do fato e com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), foi dada voz de prisão à dupla, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

📌 Materiais apreendidos:

R$ 3.768,00 (três mil setecentos e sessenta e oito reais) em espécie;

01 aparelho celular da marca Redmi;

01 canivete;

01 pistola calibre 9mm, com 14 munições.

A ocorrência integra os trabalhos da Operação Athena, que vem sendo executada pela Polícia Militar em todo o estado com foco no reforço da segurança, combate ao crime e garantia da ordem pública.

👮‍♂️ Comando envolvido:

CPR X – Cel QOPM Márcio Abud (Cmt)

46° BPM – Ten Cel QOPM Gama (Cmt), Cap QOPM Garcia (Sub Cmt)

114° PPD – 3° SGT PM Ivanilson (Cmt Local)

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/07:34:04

