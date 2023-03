PM prende em flagrante dois criminosos por furto de cofre em garimpo

Prisão em flagrante por furto em residência

Polícia Militar fez buscas nas proximidades do garimpo da pistinha, para localizar os indivíduos suspeitos de furtarem um cofre de uma residência no garimpo da pistinha (distante 163 km de Novo Progresso-PA)..

Por volta das 11h30min, do dia 28 de fevereiro, a GUPM foi informada pela vítima Mônica D. F. C. L., que sua residência tinha sido invadida, pois foi levado um cofre de metal; a vítima comunicou que no interior do cofre havia uma boa quantia em dinheiro e joias em ouro.

De acordo com as informações do Boletim oficial da Polícia Militar, a GU fez várias incursões nas proximidades da comunidade do garimpo da pistinha com intuito de recuperar e prender os acusados, contudo por volta das 23h30min tiveram uma informação de quem seria os acusados do furto.

De imediato, foi localizado dois dos três envolvidos, “Railan S. D. S. e Josue B. S.”, os mesmos confessaram o nome do terceiro envolvido, conhecido como Elison e também onde se encontrava o cofre, a PM deu voz de prisão aos dois acusados e o terceiro se encontra foragido.

Material Apreendido:

– 01 (um) cofre de metal intacto.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 02/03/2023/07:34:26 com informações da 7° CIPM de Novo Progresso

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...