PM prende foragido da Justiça por homicídio qualificado, no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | O acusado, conhecido como “Beiçola”, foi localizado durante diligências na Velha Marabá e encaminhado à 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil.

PM prende foragido da Justiça por homicídio qualificado em Marabá Na noite de terça-feira (7), por volta das 19h15, a Polícia Militar prendeu Rellivan Lucas Gomes de Sousa, conhecido como “Beiçola”, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. O homem é investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido na Folha 28, Núcleo Nova Marabá.

De acordo com informações repassadas pelo Delegado Leandro, da Delegacia de Homicídios (DH), a guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM – Batalhão Tocantins) recebeu a informação sobre a existência do mandado de prisão e iniciou diligências na região da Velha Marabá, onde o suspeito costumava circular.

Após rondas pela Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, os policiais localizaram o acusado em via pública. Durante a abordagem, foi confirmada a validade do mandado de prisão preventiva, relacionado ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal).

Ainda conforme o registro policial, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança do conduzido, da equipe policial e de pessoas próximas ao local. Rellivan Sousa foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 17:39:16

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

