PM prende mulher suspeita de esconder drogas na fralda do filho no Pará

(Foto: Reprodução) – A suspeita permitiu a entrada dos militares na residência e, no interior do imóvel, ela indicou onde havia mais drogas, sendo encontrados mais 22 papelotes de oxi, quatro porções de maconha e uma balança de precisão

Uma denúncia de violência doméstica terminou com a prisão de uma mulher pela Polícia Militar, na manhã do último sábado (26), suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Os agentes encontraram papelotes de oxi dentro da fralda do filho da suspeita.

Segundo os policiais da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar, após receberem a denúncia de violência doméstica, foram até a casa localizada no bairro da Portelinha. No local, os agentes encontraram a suposta vítima com o filho no colo, aparentemente nervosa. Ela informou que estava discutindo com o companheiro, que, segundo a PM, é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ele fugiu ao perceber a chegada dos policiais ao local.

No momento em que os militares conversavam com a mulher, notaram que algo havia caído da fralda da criança. Nesse momento, foi verificado que se tratava de uma pedra de oxi. Segundo a Polícia Militar, a mãe confessou que havia mais oito papelotes da mesma substância na fralda do filho. Ela teria informado que a droga seria do companheiro.

A suspeita permitiu a entrada dos militares na residência e, no interior do imóvel, ela indicou onde havia mais drogas, sendo encontrados mais 22 papelotes de oxi, quatro porções de maconha e uma balança de precisão.

A mulher foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Portel para os procedimentos cabíveis, e a criança, para a equipe do Conselho Tutelar da cidade, para os cuidados necessários.

Fonte: Notícia Marajó e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/14:09:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...