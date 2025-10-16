PM prende pai desnaturado acusado de agredir filha, no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem agride a filha com socos e empurrões.

Um indivíduo de 34 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (15) pela Polícia Militar, no Bairro Paravoá, em Tucuruí, no sudeste do Pará, suspeito de agredir a própria filha de 12 anos. O caso teria ocorrido na noite anterior e foi denunciado por pessoas que ouviram os gritos da vítima.

Conforme a Polícia Militar, a guarnição da 1ª Companhia do 13º Batalhão foi acionada por volta das 11h30 para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra criança e adolescente. Ao chegar ao local, os policiais localizaram o suspeito, que ainda tentou fugir pelos fundos das casas, mas foi capturado, algemado e colocado na viatura.

As imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o indivíduo agrediu a filha com socos e empurrões, sem motivo aparente, enquanto a pobre garota tentava guardar uma motocicleta dentro da residência. A vítima ficou com hematomas no rosto e nos braços provocados pelo pai desnaturado.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), onde deve responder por lesão corporal e maus-tratos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Tucuruí. O nome do suspeito não foi citado por força de lei.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/117:23:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...