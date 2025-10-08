PM prende Pai e Filho acusado por tentativa de estupro de vulnerável em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na noite desta terça-feira (07), policiais militares, localizaram uma adolescente desaparecida e prenderam o suspeito de tentativa de estupro de vulnerável, na Comunidade Santa Júlia, zona rural de Novo Progresso.

Conforme relatos da Policia Militar, a guarnição no comando do 3º Sargento Derivaldo, e do 1º Tenente Rosivaldo, foram acionados por populares que informaram do desaparecimento de uma jovem durante uma caminhada com amigas na comunidade de Santa Julia (Distante 30 km de Novo Progresso- (PÁ).

Populares sinalizaram o local e acompanharam a policia nas buscas até encontrarem a menor de idade, que repassou o ocorrido para os policiais. Segundo a adolescente foi levada à força por um homem identificado como Alexandre V. d. S. J, que teria tentado abusar sexualmente da vítima. Com a coleta das informações, os militares deslocaram-se até a residência do suspeito, onde efetuaram sua prisão em flagrante. Durante a ação, o pai do acusado, tentou obstruir a atuação policial e desacatou a equipe, sendo também detido.

Os policiais militares conduziram os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para os procedimentos legais.

