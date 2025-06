PM prende suspeito de furtar moto na zona rural de Marabá

(Foto: Reprodução) – A ação foi realizada por agentes do 34° Batalhão de Polícia Militar (BPM)

MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ – Na noite deste domingo (08), por volta das 20h30, uma guarnição do 34° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou a abordagem de um indivíduo suspeito de furto na Rua Amazonas, na Vila Brejo do Meio, zona rural de Marabá.

A operação foi desencadeada após a polícia tomar conhecimento de um furto simples ocorrido na última quinta-feira (05), no bairro São Félix II. Durante as investigações, a imagem do suspeito circulou entre os agentes, que estavam em alerta.

Durante uma fiscalização de rotina na Vila Brejo do Meio, os policiais identificaram uma motocicleta Honda Titan Fan 260, de cor preta e ano 2025, que correspondia à descrição da moto furtada. Ao abordarem o condutor, identificado como Eduardo Martins dos Santos, ele admitiu informalmente a prática do furto e revelou que havia agido com um terceiro.

O suspeito não ofereceu resistência à abordagem e não tentou fugir. Contudo, para garantir a segurança dele e da equipe policial durante a detenção, foi necessário o uso de algemas. O caso segue em investigação para apurar mais detalhes sobre a participação de outros envolvidos.

