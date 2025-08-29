PM prende suspeitos de furto e receptação de fiação elétrica no Pará

(Foto: Reprodução) – A ocorrência teve início com uma denúncia anônima sobre a presença de um indivíduo em uma residência desocupada no bairro Amapá.

Uma ação policial do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na manhã desta sexta-feira (29), resultou na prisão de dois homens em Marabá, suspeitos de envolvimento em um esquema de furto e receptação de materiais. A ocorrência teve início com uma denúncia anônima sobre a presença de um indivíduo em uma residência desocupada no bairro Amapá.

A guarnição policial dirigiu-se ao local, situado na Travessa Sirido, e encontrou Geraldo Cordeiro Vera Cruz, portando facas e um alicate. O imóvel apresentava sinais de arrombamento e estava revirado, indicando que a residência, que estava disponível para venda, havia sido alvo de furto. O indivíduo alegou estar agindo em companhia de um outro suspeito, conhecido apenas por apelidos de “Neguinho” ou Baixinho”, que não foi localizado durante as diligências.

Segundo o relato, Geraldo informou que os materiais furtados da residência eram vendidos em um ferro velho na Rua Magalhães Barata, Núcleo Velha Marabá. Ao chegar ao local, a equipe policial abordou o proprietário, Paulo Edson dos Reis Silva. Ele confessou ter adquirido fiação elétrica queimada no dia anterior, proveniente de um indivíduo conhecido como “Neguinho”, pelo valor de R$ 120,00, afirmando desconhecer que o material era fruto de furto.

O proprietário da residência invadida informou que o prejuízo com os materiais elétricos subtraídos do imóvel chega a aproximadamente R$ 30.000,00. Diante dos fatos, Geraldo Cordeiro Vera Cruz e Paulo Edson dos Reis Silva foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Foi necessário o uso de algemas em Geraldo para garantir a segurança da equipe policial e dos demais envolvidos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/16:06:47

