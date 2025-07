PM prende tarado por zoofilia em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | O caso ocorreu na noite de quarta-feira (16) em uma propriedade na PA Balão II, Vicinal 21 de Junho, no sentido Vila Sororó

Um homem identificado como Erivaldo Targino foi preso na noite de quarta-feira (16) em uma propriedade na PA Balão II, Vicinal 21 de Junho, no sentido Vila Sororó, zona rural de Marabá, região sudeste do Pará. Ele foi detido sob acusação de maus-tratos a animais e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O 1º Batalhão de Polícia Rural (1° BPR) recebeu uma denúncia anônima por volta das 21h, informando sobre a ocorrência de zoofilia e maus-tratos a animais na região.

Ao se deslocarem até o endereço indicado, os policiais encontraram seis cadelas em situação de maus-tratos. Uma delas apresentava ferimentos graves na cabeça e estava presa. O animal ferido foi resgatado pela equipe e será encaminhada para cuidados na ONG Meu Melhor Amigo.

No local, Erivaldo Targino confessou aos policiais que pratica zoofilia com as cadelas, alegando que o faz por não ter companheira.

Durante os procedimentos de resgate dos animais, a polícia encontrou duas espingardas artesanais, sendo uma delas com a numeração raspada e outra calibre 20, além de três munições calibre 20, seis munições recarregáveis e pólvora. O material estava escondido no galinheiro da propriedade.

Erivaldo assumiu a propriedade das armas e munições. A polícia informou que, devido à situação, apenas uma cadela pôde ser resgatada, pois as demais fugiram durante a ação. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo necessário o uso de algemas.

