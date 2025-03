PM prende traficante após denúncia em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – A prisão foi efetuada por militares do 23º Batalhão de Polícia Militar do Pará (23º BPM)

As ações repressivas e preventivas da Polícia Militar demonstram a presença constante da Corporação em áreas urbanas e rurais, que inibem a prática de crimes e aumentam a sensação de segurança em todas as regiões do Estado.

Em demonstração da efetividade do serviço policial militar, na terça-feira (11), militares do 23º Batalhão de Polícia Militar do Pará (23º BPM), Unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional XIV (CPR XIV), efetuaram a prisão de um homem suspeito de tráfico de entorpecentes no município de Parauapebas, no sudeste paraense.

A equipe da unidade recebeu informações de que um indivíduo em um veículo, teria efetuado disparos de arma de fogo no bairro Alto Bonito. Em virtude disso, a guarnição realizou diligências na localidade e quando trafegava pela rua Iaundê, visualizou um veículo, com as mesmas características relatadas. Com isso, foi dada ordem de parada, sendo realizada a abordagem.

Durante a busca veicular, não foi localizado nenhum armamento, contudo, foram encontrados aproximadamente 820 gramas de substâncias análogas à cocaína, 154 gramas de substâncias semelhantes à crack, 41 gramas de substâncias semelhantes à maconha, aproximadamente 25 quilos de cafeína, três balanças de precisão, duas máquinas de cartão de crédito, seis aparelhos celulares, uma cédula falsa de vinte reais, dois rolos de papel filme, sacos plásticos e a quantia em dinheiro de trinta reais.

Em posse disso, o suspeito, juntamente com os materiais apreendidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas para as devidas providências legais.

