PM prende traficantes e apreende grande quantidade de drogas em Marabá

(Foto: Rede Social) – O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (19), na Travessa São Miguel, no bairro Amapá

Na noite desta quinta-feira (19), por volta das 19h, a guarnição do 34° Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu informações da Agência de Inteligência sobre um ponto de venda de drogas na Travessa São Miguel, no bairro Amapá, em Marabá. Após diversas denúncias feitas por moradores da área, a equipe se deslocou até o local para averiguar a situação.

Ao chegar ao imóvel desabitado, os policiais avistaram três indivíduos, um adolescente de 17 anos e dois homens, identificados como Elson Alves de Almeida, de 36 anos, e Fábio Barbosa Jorge, de 22 anos. Ao perceber a aproximação da viatura, o menor de idade tentou fugir e foi posteriormente localizado na casa da namorada. Ele foi conduzido de volta ao local da ocorrência.

Durante a abordagem, Carlos Eduardo de Souza Lourenço, de 19 anos, chegou ao imóvel com uma marmita e também foi revistado. Ao ser indagado sobre a venda de drogas, Elson e Fábio se apresentaram como usuários e apontaram o adolescente e Carlos como os responsáveis pelo tráfico no local.

Elson afirmou que o adolescente estava vendendo drogas no momento em que fugiu. A busca realizada no interior do imóvel resultou na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes. Foram encontrados aproximadamente 158 gramas de cocaína, divididas em várias porções, além de cerca de 100 gramas de crack. O valor estimado do material apreendido é de R$ 9.400,00. Também foram encontrados uma balança de precisão, tesoura e embalagens para embrulho.

Diante dos fatos, os suspeitos foram algemados para garantir a segurança da equipe policial e dos usuários presentes no local, já que houve um desentendimento entre eles. Posteriormente, os indivíduos foram conduzidos para a delegacia e seguem à disposição da Justiça.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/09:10:12

