PM recupera 18 búfalos furtados e desativa matadouro clandestino no Marajó

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de 18 búfalos furtados e na desativação de um matadouro clandestino em área de mata fechada no município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. A operação foi deflagrada após denúncia do furto de cerca de 20 animais ocorrido durante a madrugada dos dias 19 e 20 de junho, na Fazenda Tucunaré.

Policiais do patrulhamento rural do 74° Pelotão Destacado de Polícia Militar realizaram diligências intensivas na região, que levaram à localização de sete búfalos amarrados e escondidos às margens do igarapé do Porinquanto, área de difícil acesso. No mesmo local, a PM encontrou sinais de abate recente, como sangue, vísceras e partes de couro dos animais, indicando que pelo menos dois deles foram mortos ali mesmo.

Durante a ação, três cavalos também foram encontrados e apreendidos. De acordo com a PM, eles teriam sido usados pelos criminosos para transportar os búfalos furtados. Outros 11 animais retornaram sozinhos à fazenda, possivelmente soltos pelos criminosos em fuga, na tentativa de despistar os policiais.

A operação resultou ainda na apreensão de instrumentos utilizados no abate clandestino, como facões, machado, cordas e sacas plásticas. Os animais em condições de transporte foram levados para a Fazenda Espírito Santo, onde aguardam o resgate pelo proprietário. Um dos cavalos, por estar debilitado, permaneceu no local da apreensão.

A Polícia Civil foi acionada e seguirá com as investigações. Segundo informações coletadas no local, há indícios de envolvimento de pessoas com histórico de crimes na zona rural, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

