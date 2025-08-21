PM recupera caminhão furtado em Cachoeira da Serra (PA) e prende suspeito em Guarantã do Norte (MT)

A Polícia Militar de Guarantã do Norte (MT) recuperou, na última terça-feira (19), um caminhão Mercedes-Benz L1214 que havia sido furtado no distrito de Cachoeira da Serra, em Altamira (PA). Um homem foi preso suspeito de envolvimento no crime.

O veículo foi encontrado em uma auto elétrica localizada na Avenida Guarantã, no município de Guarantã do Norte (MT). De acordo com a PM, o proprietário da oficina acionou a polícia após o suspeito deixar o caminhão no local sem apresentar documentos que comprovassem sua posse.

Durante a checagem, os militares confirmaram que o caminhão havia sido furtado no mesmo dia. O suspeito tentou fugir, mas acabou localizado em uma construção e reconhecido pelo dono da oficina como a pessoa que levou o veículo.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O caminhão permaneceu na oficina, pois não estava em condições de funcionamento.

