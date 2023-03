PM reforça segurança de colégio após pichação com ameaças de massacre em Novo Progresso

Imagem ilustrativa – (crédito: Divulgação Redes Sociais) – Inscrição que trazia alusões a um massacre, encontrada em um dos banheiros do colégio, causou apreensão entre alunos e funcionários – A informação que pincharam o banheiro feminino escrevendo que dia 3/04 (segunda-feira) terá uma chacina na escola Tancredo Neves.

O entorno do colégio Tancredo Neves, no bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso, amanheceu com reforço no policiamento, um dia depois da pichação de “Massacre 03/04” ser encontrada no banheiro da escola.

Apesar do susto, a ameaça não intimidou os pais que enviaram os alunos normalmente às aulas nesta sexta-feira, 31 de março de 2023. O movimento na porta do colégio na manhã de hoje é normal.

A pichação sugerindo um massacre no dia 03 de abril de 2023, foi encontrada no banheiro feminino do colégio nesta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, uma mãe de aluno da escola fez um boletim de ocorrência logo após o ocorrido. Na manhã de hoje, uma viatura da corporação ficou de prontidão fazendo a guarda dos alunos, professores e pais.

Leia também:Oito Escolas estão com ameaças de ataques no Pará

De acordo com as informações, uma estudante foi a primeira a flagrar a ameaça escrita no banheiro, com a mensagem que diz “4 DIAS PARA O MASSACRE” e/ou dia 03/04 massacre, morte”.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, enviou mensagem para confirmar com a diretora da escola, mas até o momento não obtivemos resposta, recebeu, mas não respondeu.

Nas redes sociais, a direção divulgou comunicado: A Escola Tancredo Neves comunica aos senhores pais e/ou responsáveis que mediante o ocorrido, a instituição de ensino vem tomando todas as medidas legais e necessárias em parceria a SEMED, CONSELHO TUTELAR, POLICIA MILITAR e POLICIA CÍVIL. Atenciosamente Direção.

Professora ameaçada de morte e outros Problemas atingem a segurança da Escola.

Um texto está circulando nas redes sociais, e pede para os pais dos alunos da escola Tancredo Neves acompanhar os filhos. Ainda relata um caso de um homem teria atacado uma aluna ao lado da escola. (veja abaixo);

Caros amigos

Orientem muito vossos filhos, pois hoje não está fácil a situação dos adolescentes nas escolas Ontem houve três acontecimentos muito perigosos na escola Tancredo

Se vossos filhos comentaram que havia muita polícia e conselho tutelar foi devido que um homem de idade atacou uma aluna do lado da escola , segundo foi que um aluno que vem sempre aterrorizando a escola e é aluno repetente que não quer nada com nada com os estudos e com a vida ameaçou uma professora de morte e o terceiro e que pincharam o banheiro feminino escrevendo que dia 3 segunda-feira terá uma chacina na escola então vamos tomar cuidados desde já mim coloco no lugar de pai que orientem vossos filhos que se afastem de certas amizades que possam prejudicar no futuro

Hoje em dias não está fácil para lidar com os adolescentes

Que Deus possa nos proteger de todos os mauslams

Fonte: Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/03/2023/06:54:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...