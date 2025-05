PM reformado é morto a tiros na região do Chapadão, em Santarém

Verdadeiro alvo do ataque seria um homem chamado Paulo, que também estava no carro | (Reprodução)

Vítima conseguiu dirigir até sua residência, mas não resistiu aos ferimentos

APolícia investiga o assassinato de um policial militar reformado ocorrido neste domingo (25), na região do Chapadão, no município de Santarém, oeste do Pará. A vítima foi identificada como Ander Mendes Vieira, que atuou como 3º sargento da Polícia Militar em Altamira. Mesmo ferido por disparos de arma de fogo, ele conseguiu dirigir até sua residência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar foi acionada no início da tarde deste domingo (25) por moradores do Ramal do Divino, na comunidade Nova Conquista, informando que dois homens haviam sido baleados dentro de um carro. A ação criminosa teria sido cometida por dois suspeitos armados, que efetuaram diversos disparos contra as vítimas e fugiram em seguida.

Paulo ficou gravemente ferido e foi socorrido, sendo encaminhado a uma unidade de saúde. Até o momento, os autores do crime ainda não foram identificados ou presos. A Polícia segue em diligências para localizar os responsáveis e esclarecer completamente as circunstâncias do homicídio.

Fonte: Portal do Coruja/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/06:07:27

