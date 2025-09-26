PM resgata homem com deficiência acorrentado em residência no Pará

Foto: Reprodução | Lucas Ferreira da Silva, de 27 anos, foi encontrado acorrentado pelos pés e trancado em um pequeno casebre.

A Polícia Militar atendeu, no fim da manhã desta quarta-feira (25), uma ocorrência de possível cárcere privado e maus-tratos em Oriximiná, no oeste do Pará. O caso foi registrado por volta das 11h20, após denúncia recebida pelo 41º Batalhão, que deslocou uma guarnição até uma residência às margens da rodovia PA-439.

No local, os militares encontraram Lucas Ferreira da Silva, de 27 anos, pessoa com necessidades especiais, acorrentado pelos pés e trancado em um pequeno casebre. O ambiente apresentava condições insalubres, sem ventilação, higiene ou acesso adequado à alimentação.

Diante da situação, a PM observou indícios dos crimes de cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal, e maus-tratos. A vítima foi encaminhada à Unidade Integrada de Polícia (UIP), onde confirmou em depoimento que o autor da conduta seria seu tio.

Foram realizadas buscas para localizar o suspeito, mas sem sucesso imediato. Depois, familiares de Lucas compareceram à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

À polícia os familiares alegaram que deixaram Lucas em más condições porque ele não estava tomando o remédio. E que eles teriam saído para comprar o remédio e, posteriormente, foram prestar depoimento. O inquérito segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

O comandante do 41º BPM, major Figueira, destacou o compromisso da corporação com a defesa dos direitos humanos. “A Polícia Militar permanece à disposição da população para o recebimento de denúncias por meio do disque denúncia”, afirmou.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/08:56:27

Curtir isso: Curtir Carregando...