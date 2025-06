PM salva três do “Tribunal do Crime” em Colíder MT

Foto:Reprodução | As vítimas estavam amarradas dentro de uma casa e eram torturadas

Uma mulher de 33 anos e dois homens, de 27 e 34, foram resgatados e libertados em Colíder, pela Polícia Militar. Eles estavam amarrados dentro de uma casa, depois de serem rendidos por pelo menos seis criminosos armados com pedaços de madeira, cabo de vassoura, uma enxada, fios e facas.

A Polícia Militar recebeu informações pela Central de Operações e designou uma equipe para o local ás pressas. A ocorrência foi no bairro Celídio Marques, na rua das Margaridas. Quando os policiais chegaram no endereço, alguns suspeitos perceberam a aproximação e fugiram para dentro do imóvel.

Os militares se depararam com as vítimas amarradas e feridas, numa área externa da casa. Além dos suspeitos que adentraram a casa, dentro do imóvel, os policiais também encontraram outras três pessoas. No total, quatro indivíduos foram presos em flagrante por tortura mediante sequestro.

Dois homens de 22 anos e duas mulheres de 22, e 35 anos acabaram presos. Os policiais desamarraram as vítimas que vieram à trabalho para a região, oriundos do estado do Pará. As vítimas foram torturadas e ameaçadas por suspeitas de pertencerem à facção rival à que comanda o crime em Colíder.

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual a reportagem do CN teve acesso, “as vítimas que relataram que estavam confraternizando com outros amigos e em determinado momento, após alguns irem embora, ficaram na casa juntamente com as vítimas apenas uma suspeita, que manteve contanto com os demais suspeitos. então, estes adentraram na casa e amarraram as vítimas, começando a torturar os mesmos, dizendo que eles pertenciam a uma facção rival”.

Ainda conforme o boletim, registrado conforme os relatos das vítimas, “todos os suspeitos participaram das agressões e enquanto isso tomavam cerveja e comiam carne e em determinado momento obrigaram as vítimas a dançar, ameaçando-os a todo tempo e dizendo que eles que mandavam na cidade.

Foi relatado ainda pelas vítimas que além dos suspeitos apreendidos haviam outros dois que evadiram do local, pulando o muro pelo fundo da casa”. Segundo as vítimas, um dos suspeitos que fugiram é conhecido pelo apelido de ‘Dentinho”.

Os policiais encaminharam os presos para a Delegacia Municipal e as vítimas foram levadas para avaliação médica, no Hospital Regional de Colíder, com ferimentos, principalmente na região dos braços e costas.

