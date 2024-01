PM salva vida de bebê de 1 mês após engasgo em Ananindeua-Pará

Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) salvaram a vida de uma criança que sofria engasgo, na tarde da última segunda-feira (08). A ação ocorreu no bairro Cidade Nova, em Ananindeua.

Por volta das 21h50, os policiais realizavam rondas de prevenção ativa pela Cidade Nova, quando receberam o chamado de um avô em desespero, pedindo ajuda para a neta, de um mês de idade, que havia engasgado.

A guarnição deslocou até o endereço e, ao chegarem no local, encontraram o bebê nos braços da mãe, quase desfalecendo. Prontamente, a equipe realizou técnicas de primeiros socorros e a manobra de Heimlich, que permitiu que a criança voltasse a respirar sem dificuldade.

A ação rápida, treinada e eficiente dos agentes foi fundamental para evitar complicações ao bebê.

Logo em seguida, os policiais foram até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), juntamente com os responsáveis da criança, para garantir o atendimento especializado com os profissionais de saúde.

