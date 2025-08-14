PM usa arma de choque para conter homem em caso de violência doméstica em Santarém

(Foto: Foto : Kamila Andrade) – De acordo com os militares, ele teria desobedecido às ordens de parada e tentou avançar contra a equipe.

Um homem foi contido pela Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (14), com o uso de uma arma de choque do tipo Taser durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Pérola do Maicá, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo a PM, a guarnição foi acionada por volta de 10h para intervir em uma situação de conflito, em que o suspeito, sob efeito de bebida alcoólica, estaria destruindo objetos dentro de casa e agindo de forma agressiva.

Ainda de acordo com os militares, ele teria desobedecido às ordens de parada e tentou avançar contra a equipe.

Diante da resistência, os policiais fizeram uso progressivo da força, aplicando a descarga elétrica para neutralizar a ação do suspeito.

Em seguida, ele foi algemado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a retirada dos dardos do dispositivo.

O procedimento médico inicial foi feito no Hospital Municipal de Santarém.

Depois, o homem foi apresentado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso segue sob investigação.

A Polícia Militar informou que todos os protocolos foram seguidos para garantir a integridade física de envolvidos e agentes.

