PM usa bomba de gás e balas de borracha contra protesto de policiais em Belém; há feridos

Repressão da PM usou bomba de efeito moral contra policiais penais que protestam na Almirante Barroso — Foto: Reprodução/TV Liberal.

Manifestação se concentra em frente ao Palácio do Governo. PM usou bombas de efeito moral contra os policiais que protestavam.De acordo com os manifestantes, há feridos no local.

Um protesto de policiais penais realizado na avenida Almirante Barroso, em Belém, foi alvo de repressão, na tarde desta terça-feira (23). A Polícia Militar usou bombas de efeito moral e bala de borracha contra o grupo, que interditava a via. De acordo com os manifestantes, há feridos no local. O trânsito está totalmente interditado.

Equipes de cavalaria e do Choque também foram destacados ao local para dispersar os manifestantes. De acordo com Rosivan Santos, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará, a Polícia Militar “chegou atirando”. “Há pelo menos três policiais feridos”, afirma.

‘Queremos a aprovação da Lei orgânica’

O protesto começou pela manhã, de forma pacífica. Metade da pista da avenida, no sentido Ananindeua/São Brás, foi interditado pelos manifestantes, que usaram toldos para organizar os grupos de policiais.

De acordo com o sindicato da categoria, a manifestação reivindica a aprovação da Lei Orgânica, que “visa ao fortalecimento do papel do Estado na segurança pública dentro das unidades prisionais, bem como à fiscalização e ao monitoramento das medidas para o pleno cumprimento das penas e, principalmente, à valorização do servidor, além de outras providências”.

“A lei foi acordada com o governo desde 2021, suspendemos todos os movimentos porque a lei seria aprovada agora em fevereiro. A categoria saiu da rua, aguardou, só que nós já estamos no meio do ano e a lei continua parada na Seplad”, diz Rosivan.

Em nota, a Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD) informou que “desde o ano passado já dialoga com a categoria e esclarece que a Lei Orgânica da Policia Penal encontra-se em estudo, que após concluídos deverão seguir o trâmite normal, em obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal e política de valorização do servidor público”.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2023/18:12:39

