PMs salvam bebê engasgado no Pará

Foto: Reprodução | Além do policiamento ostensivo preventivo e repressivo, os militares são preparados para situações de emergência durante suas atividades.

A Polícia Militar do Pará, por meio de seus cursos e instruções, prepara seus agentes para contribuir da melhor maneira com a segurança pública da sociedade paraense. Além do policiamento ostensivo preventivo e repressivo, os militares são preparados para situações de emergência durante suas atividades.

Nesse contexto, um recém-nascido em situação de engasgo foi socorrido, na noite desta terça-feira (25), por agentes do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM), Unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional (CPR IX), em Acará, município pertencente à microrregião de Tomé-Açú.

Durante rondas pelas imediações da Avenida Governador Fernando Guilhon, um casal abordou a guarnição informando a situação de seu bebê que havia se engasgado. Prontamente, os agentes se deslocaram até onde estava e realizaram a manobra para desobstruir as vias aéreas do recém nascido, que voltou a respirar normalmente após os procedimentos.

Em seguida, a equipe auxiliou o encaminhamento da criança e os pais até uma unidade de saúde para a verificação médica especializada do quadro de saúde da mesma.

Fonte: PMPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/15:46:43

