PMs salvam bebê que estava engasgado com besouro no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | A ação foi realizada por uma guarnição do 51° Batalhão de Polícia Militar (51° BPM).

Na segunda-feira (17), Policiais do 51° Batalhão de Polícia Militar (51° BPM) salvaram uma criança de 10 meses, em Ulianópolis, região sudeste do Pará. O pequeno estava asfixiado. Os soldados Dias e Vinícius realizavam ações de radiopatrulhamento preventivo em uma viatura no bairro central da cidade quando, por volta da meia-noite, foram acionados pelos pais da criança, na avenida Presidente Vargas, próximo a um posto de combustível.

Diante do desespero dos pais e observando que a criança estava desfalecida e apresentando um aspecto roxo no semblante, o soldado Dias rapidamente realizou a manobra de Heimlich, que consiste em aplicar uma pressão abdominal para expulsar o objeto obstrutor, momento em que a criança expeliu um inseto semelhante a um besouro.

Após a ação rápida e eficaz do militar, a criança tornou a respirar normalmente, mas por precaução, a equipe da PM conduziu a mãe e a criança até o Hospital Municipal de Ulianópolis, onde receberam o atendimento médico necessário.

Investimentos e treinamentos que salvam vidas

A Polícia Militar tem investido, cada vez mais, nos cursos de formação e capacitações, que além de garantir a segurança pública com a redução significativa nos índices de criminais, também visam salvar e preservar vidas. Nos últimos anos, a Corporação Bi-Centenária decidiu incluir na grade curricular dos Cursos de Formação de Praças (CFP) e de Formação de Oficiais (CFO), conhecimentos básicos procedimentais em “Atendimento Pré-Hospitalar”. Nesse sentido, o salvamento do bebê pode ser considerado um exemplo da importância do treinamento e da ação rápida em situações de emergência.

