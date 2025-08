PMs são presos por facilitar a fuga de bandidos que assaltaram agência do Sicredi em MT

Foto: Reprodução | Dois cabos teriam atrasado a perseguição aos assaltantes em troca de dinheiro.

Dois cabos da Polícia Militar foram presos, na tarde desse sábado (02), suspeitos de terem facilitado a fuga da quadrilha que assaltou uma agência bancária do Sicredi em Brasnorte ( a 588 km de Cuiabá), na quinta-feira (31).

De acordo com as investigações, os policiais teriam atrasado a perseguição aos bandidos, logo após o assalto. Os militares receberiam dinheiro para permitir a fuga dos assaltantes.

A Corregedoria Geral da PM acompanha as prisões e abrirá procedimento administrativo para adotar todas as medidas cabíveis ao caso.

A PM reforçou que não coaduna com nenhum tipo de crime ou atividade ilícita por parte de seus integrantes, e ressaltou que atua com tolerância zero contra qualquer ato ilegal praticado fora ou dentro da corporação.

Também nesse sábado, seis bandidos foram presos em uma casa no município de Vilhera, em Rondônia, sendo quatro assaltantes que atuaram diretamente no crime e outros dois que deram apoio à quadrilha.

O assalto

O assalto aconteceu na quinta-feira, por volta das 14h. Quatro homens fortemente armados invadiram a agência e levaram uma grande quantidade de dinheiro em espécie.

Os bandidos utilizaram uma Hilux para fugir e levaram duas pessoas como reféns. Eles seguiram em direção à cidade de Juína e libertaram os reféns no percurso, sendo o primeiro liberado a cerca de 3 km de Brasnorte e o segundo a quase 10 km de Brasnorte.

No final da tarde do mesmo dia, a Polícia Militar conseguiu encontrar a caminhonete abandonada a cerca de 11 km da saída de Brasnorte, sentido Juína.

Mais de 100 policiais estavam empenhados na busca pelos bandidos. Atuaram nas prisões agentes da Polícia Civil, do Bope, Ciopaer, Força Tática e outras unidades da PM, além de policiais de Rondônia.

