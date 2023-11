Pneumonia misteriosa lota hospitais infantis na China e acende alerta de nova epidemia

Crianças não apresentam tosse, mas desenvolveram febre e nódulos pulmonares, relatou morador de Pequim

O ProMed (Programa de Monitoramento de Doenças Emergentes) emitiu um relatório na noite desta terça-feira (21) sobre um surto de pneumonia misteriosa que está sobrecarregando hospitais infantis em algumas cidades da China, inclusive na capital, Pequim, levantando o alerta de uma nova epidemia.

“Este relatório sugere um surto generalizado de uma doença respiratória não diagnosticada em várias áreas na China, já que Pequim e Liaoning estão a quase 800 km de distância. Não está claro quando esse surto começou, pois seria incomum tantas crianças serem afetadas tão rapidamente. O relatório não menciona que adultos foram afetados, sugerindo alguma exposição nas escolas. O ProMed aguarda informações mais definitivas sobre a etiologia e a extensão dessa preocupante doença na China”, diz o documento.

