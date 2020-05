Pode se preparar: os próximos dias serão de muito calor no Pará

Segundo as previsões, o clima quente será predominante na maior parte dos dias até o final de semana (Foto:Fábio Costa/O Liberal)

Instituto Nacional de Meteorologia diz que o paraense enfrentará temperaturas muito quentes até o final de semana

Os paraenses precisam se preparar para encarar o tempo quente no Estado. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias serão de muito calor. Na maioria dos dias, a temperatura será superior a 34ºC (graus Celsius). Nos dias mais quentes ela irá atingir 35.5ºC.

“Esses dias vão aumentar bastante a temperatura. Nesta segunda-feira (18), verificamos que, desta terça (19) até o próximo dia 24, vai predominar céu claro a parcialmente nublado e pouquíssimas chuvas, com pancadas isoladas e de curta duração. A maioria delas (pancadas) ocorrerá notadamente no final da tarde para a noite”, afirma o coordenador do Inmet, o meteorologista Raimundo Abreu de Souza.

Ainda assim, há previsão de chuvas, mas serão apenas pancadas e ocorrerão no final da tarde para a noite.

No Pará, as temperaturas já atingem 34ºC nas últimas semanas. As três maiores temperaturas no Pará neste mês de maio foram nos dias 5, 7 e 15. Elas superaram 35ºC. Dia 5 de maio chegou a 35.2ºC, dia 7 atingiu 35.1ºC e dia 15 de maio alcançou 35.6 graus Celsius.

“Desde 9h já chega a 29 e 30ºC. Então, das 9h às 16h, a Região Metropolitana de Belém vai passar por um calor intenso. Pois, desde a manhã, não tendo nebulosidade há maior incidência da radiação solar, que ocorre sempre das 11h às 14h. Isso é sempre prejudicial à saúde e é recomendável que evitem a exposição. Inclusive ficando em casa em tempos de confinamento social. O restante do mês será quase igual ao dias de maio até hoje”, afirma o especialista.

O Inmet também informa que haverá poucas chuvas até o final do mês de maio. Até 24 de maio, não estão previstas chuvas de forte, de grande intensidade.

Por:Cleide Magalhães

