Poeira de Marte é tóxica e pode causar danos à saúde humana

(MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)

O material pode dificultar a exploração do planeta, mas um novo estudo sugere algumas estratégias para diminuir a exposição ao pó marciano.

Mandar astronautas para Marte é o próximo grande objetivo das agências espaciais do mundo. A Nasa, por exemplo, tem planos de enviar astronautas para lá no começo da próxima década. Um novo estudo, porém, aponta mais uma dificuldade para essa expedição: a poeira do planeta vermelho pode ser tóxica para os humanos.

A pesquisa, publicada no periódico GeoHealth, identificou alguns dos riscos à saúde causados pela exposição à poeira marciana, além de sugerir tratamentos e medidas protetivas que podem ajudar os astronautas na difícil (e ainda hipotética) missão de exploração de Marte.

Poeira extraterrestre é um problema antigo: os astronautas que fizeram parte das missões Apollo até a Lua sofreram com a poeira lunar. Ela grudava nos trajes e, assim, se infiltrava nas espaçonaves quando os exploradores voltavam para os veículos, causando tosse, irritação na garganta e olhos lacrimejantes. Alguns estudos posteriores mostraram que uma exposição duradoura à poeira lunar poderia causar efeitos crônicos de saúde.

A equipe liderada por Justin L. Wang, da Universidade do Sul da Califórnia, mostrou que a poeira marciana não é tão penetrante e abrasiva quanto o pó da Lua, mas ela tem a mesma tendência de grudar em tudo e é formada por partículas muito finas e tóxicas que podem se acumular nos pulmões e na corrente sanguínea dos humanos.

Não é um impedimento

As partículas finas da poeira de Marte têm cerca de 4% do tamanho de um fio de cabelo, e podem entrar pelas vias respiratórias e se instalar na corrente sanguínea dos astronautas. Algumas das substâncias tóxicas que podem estar presentes no pó marciano são dióxido de silício (mais conhecido como sílica), gipsita (o famoso gesso) e vários metais.

Além desses minérios, a poeira do planeta vermelho também conta com níveis tóxicos de percloratos, que podem causar disfunção de tireoide e anemia aplástica, condição que impede o corpo de produzir células sanguíneas suficientes.

Se os astronautas estiverem expostos ao pó de Marte por muito tempo, o que fazer para tratar os possíveis problemas decorrentes desse contato? Não dá para voltar rapidinho para a Terra e passar no pronto-socorro, claro. Até uma teleconsulta seria difícil, por causa do atraso de 40 minutos para a informação ir do nosso planeta ao vizinho.

Esses riscos de saúde não impedem uma missão para Marte. A ideia do estudo é desenvolver estratégias para limitar a exposição à poeira. Algumas das sugestões são mais simples, como utilizar filtros de ar, e outras envolvem o desenvolvimento de novas tecnologias, como um traje espacial que se limpa sozinho, ou dispositivos de repulsão eletrostática, que afastariam o pó e manteriam as espaçonaves limpas.

