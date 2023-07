Polemica- Locutor Marco Brasil, chega em Novo Progresso, mas não comparece no rodeio – Segundo o artista faltou cumprimento do contrato;Vídeos.

Artista foi contratado para apresentar os dias 8 (sábado) e 9 (domingo).

Locutor Marco Brasil, anuncia que estará na EXPONP 2023 e 29º Festa do Peão de Boiadeiro, em Novo Progresso-PA, no entanto, não comparece na primeira noite de contrato, expectadores reclamam a falta do apresentador.

Assista ao Vídeo

Marco Brasil chegou na cidade ainda no dia 8 de julho de 2023, para cumprir com o contrato, no entanto gravou um vídeo em frente a um hotel onde estaria hospedado, e disse que não compareceria ao evento por falta de cumprimento de contrato por parte da APRONOP.

Com horário vencido, o vídeo foi divulgado nas redes, e foi prontamente rebatido pela entidade contratante, com a divulgação de um comprovante deposito bancário no valor de R$ 50mil, pagos a empresa do artista Marco Brasil.

A população comentou o fato, e reclamou da organização, a falta do artista anunciado para apresentar a festa.

Polêmica- Assista ao vídeo

A direção da entidade foi prontamente procurada pelo Jornal Folha do Progresso , para repassar informações do contrato e qual seria a pendência com o artista, mas até a manhã desta segunda-feira, 10 de julho de 2023, não obtivemos respostas.

A população ficou indignada, com o anuncio e a falta do artista, mesmo sabendo que a Prefeitura, repassou para a festa o montante de R$ 200 mil, fez sua parte em troca de uma noite aberta ao público.

Os organizadores não divulgaram o que realmente estava ocorrendo, sustentaram que só foram avisados de que a artista não comparecia na noite do dia 8 (sábado), poucas horas antes do início, não rebateram a sustentação do artista que acusou a organização de não ter cumprido com o contrato.

Na tarde do dia 120 , domingo, Jose Sebold presidente da APRONOP, divulgou video ao lado do artista Marco Brasil, confirmando a presença dele no encerramento da Festa.

Assista ao video

