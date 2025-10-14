Polícia alerta escolas e pais sobre suspeitas de tentativa de sequestro de crianças e adolescentes em Santarém (PA)

Coordenador do Policiamento Comunitário Escolar reforça orientações de segurança e pede atenção redobrada nas rotinas de ida e volta das escolas.

O coordenador do Policiamento Comunitário Escolar, sargento Glauber Mota, emitiu um alerta sobre suspeitas de um carro prateado que estaria circulando em Santarém, no oeste do Pará, com o objetivo de abordar crianças e adolescentes. Segundo ele, há relatos de tentativas de aproximação e até de possível sequestro.

“Está acontecendo suspeita de carro esperando criança e adolescente para abordar, fazendo perguntas e até com suspeita de sequestro ou tentativa de sequestro”, afirmou o sargento.

Ele pediu que escolas, professores e pais orientem as crianças e reforcem os cuidados durante o trajeto escolar e em momentos de lazer. “Acompanhem seus filhos na ida para a escola e no retorno para casa — e em qualquer situação, até nas praias e passeios. Precisamos ficar alertas”, enfatizou.

O policial também orientou que os adultos conversem com os menores sobre como agir diante de situações suspeitas. “Informem aos seus filhos e alunos que adulto não pede informação para criança. Se estiver pedindo, é porque está com má intenção”, alertou.

Glauber destacou ainda a importância de comunicar imediatamente às autoridades qualquer situação anormal nas proximidades das escolas ou locais frequentados por estudantes. O objetivo é prevenir ocorrências e garantir a segurança de crianças e adolescentes.

O Policiamento Comunitário Escolar reforça que denúncias podem ser feitas por meio dos canais oficiais da Polícia Militar ou diretamente às guarnições que atuam nas áreas escolares.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/18:29:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...