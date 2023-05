Polícia alerta para golpe das panelas, que tem feito vítimas em Mato Grosso do Sul

Panelas de baixa qualidade são vendidas por golpistas no MS – (Foto>Reprodução)

Mulher relata que caiu em golpe da panela: “nunca mais me atendeu”

A enfermeira comprou um jogo de panelas de R$ 3 mil, mas a panela de pressão de 7 litros nunca chegou

A enfermeira Luci Ribeiro relatou ao Correio do Estado que caiu no golpe da panela, alertado pela Polícia Civil nessa semana. A consumidora disse que a vendedora das panelas foi até seu local de trabalho, e conseguiu convencer Luci de comprar um jogo de seis panelas por R$ 3 mil. “Não sei onde estava com a cabeça”, confessa a vítima.

O fato é que a panela de pressão de sete litros nunca chegou na residência de Luci, e a cobrança das parcelas, que foi acordada de iniciar em junho, já começou nesse mês de maio. A enfermeira mostra mensagens em que pergunta a vendedora quando a panela vai chegar, no dia 24 de abril, mas até o momento não teve resposta.

Luci também relata que tentou ligar para a vendedora, sem sucesso. Além da enfermeira, uma colega de trabalho também comprou um jogo de panelas, por R$ 2.600. Segundo a vítima, o preço foi menor para a amiga, pois ela não estava querendo comprar, e devido a isso, a vendedora fez alguns descontos, e a panela de pressão seria de quatro litros apenas.

As duas panelas que ficaram de chegar na residência das consumidoras nunca chegaram. O jogo de cinco panelas foi entregue no momento da compra, mas Luci relata que não chegou a usar, pois está tentando devolver.

“Disse que eram as melhores panelas, que eram para a vida toda, um investimento. Na verdade, eu não acredito que acreditei na conversa dela. Não usei porque tentei devolver, porque me arrependo do valor, mas aí a mulher nunca mais me atendeu”, diz Luci.

Durante essa semana, o Correio do Estado publicou uma matéria sobre o alerta da Polícia Civil do golpe das panelas. Os golpistas se passam por vendedores de panelas alemãs e italianas, prometendo qualidade e se utilizando de técnicas de venda “agressivas e persuasivas”, para convencer as pessoas a comprarem os produtos.

No entanto, consumidores relatam que após a compra dos produtos notam que as panelas não são de qualidade, que apresentam defeitos com pouco uso e problemas de fabricação. Além disso, os golpistas também realizam cobranças indevidas no cartão de crédito dos clientes.

A Polícia Civil informa que a população deve desconfiar de vendedores que utilizam técnicas agressivas de venda, e oferecem descontos muito acima do valor de mercado. “É importante sempre verificar a procedência do vendedor e a marca do produto antes de efetuar a compra”, diz o comunicado.

O alerta também orienta que as vítimas registrem um boletim de ocorrência e procurem os órgãos competentes para tentar reaver dinheiro investido ou o produto adquirido.

Fonte correiodoestado.com.br * Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 13/05/2023/16:31:35

