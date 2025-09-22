Polícia apreende 120 tabletes de cocaína escondidos em fundo falso de barco , no Pará

Polícia apreende 120 tabletes de cocaína em embarcação no Pará — Foto: PC/Ascom

Droga estava em compartimento abaixo do fogão. Suspeito foi preso em flagrante durante operação conjunta.

A Polícia Civil apreendeu 120 tabletes de cocaína neste domingo (21) em uma embarcação no município de Salinópolis, nordeste do Pará. A droga estava escondida em um fundo falso na popa do barco, abaixo do fogão da cozinha.

A ação foi realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em conjunto com a Delegacia Fluvial (DFLU) e o Núcleo de Inteligência Policial (NIP). Um homem foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas.

Investigação e abordagem

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram no início de setembro, após informações sobre o uso de rotas fluviais para transporte de entorpecentes. A embarcação foi monitorada por dias até ser abordada no rio, próximo a Salinópolis.

No momento da ação, havia seis tripulantes a bordo. Durante a vistoria, os policiais localizaram três sacas de sarrapilheira e duas bolsas de viagem com tabletes da droga embalados em fita adesiva.

Materiais apreendidos

Além da cocaína, foram apreendidos também um detector de metais, carregador de telefone via satélite, rastreador, manuais de aparelhos de comunicação, celular, roupas, objetos pessoais e documentos.

O material, junto com o suspeito, foi encaminhado para a sede da Denarc, em Belém, para os procedimentos cabíveis.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/04:56:08

