Polícia apreende 2 toneladas de pirarucu durante operação no Amazonas

Pescado estava dentro de embarcação próximo à comunidade rural Sacambu; pirarucu tem pesca proibida durante ano todo.

A polícia apreendeu durante a “Operação Sentinela” duas toneladas de pirarucu na região do Alto Solimões, na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. O pescado foi apreendido dentro de uma embarcação próximo à comunidade rural Sacambu, localizada no município de Tabatinga.

Segundo o delegado José Afonso Ribeiro Barradas Júnior, toda a carga foi adquirida na cidade de Santo Antônio do Içá, interior do estado, e seria comercializada no Peru, na fronteira com o Brasil.

O delegado informou que o dono do pescado não apresentou documento que comprovasse a origem do pirarucu.

A Polícia Civil informou que todo peixe foi doado à paróquia de Tabatinga.

O pirarucu tem a pesca proibida durante o ano todo. Apenas peixes criados em área de manejo e com autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) podem ser comercializados

Fonte: G1 AMAZONAS.

