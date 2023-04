Polícia apreende 450 quilos de cocaína em área de mata em Mato Grosso; traficantes fogem

A Polícia Federal, em trabalho conjunto com o Grupo Especial de Fronteira e Exército Brasileiro, apreendeu, ontem, aproximadamente 450 quilos de cloridrato de cocaína em Vila Bela da Santíssima Trindade (522 quilômetros de Cuiabá).

Segundo a PF, após denúncias de movimentações suspeitas de indivíduos e a informação de que um avião sobrevoava em baixa altitude na região, as forças policiais localizaram fardos de drogas enterrados na região de mata próxima a uma fazenda que possui uma pista de pouso em suas dependências.

Durante as diligências, em um dos acessos foi encontrado uma Toyota Hillux e, próximo, indícios de terra removida recentemente. Os criminosos conseguiram fugir pela mata abandonando o veículo e a droga.

Os 15 fardos de cloridrato de cocaína foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal de Cáceres.

