Polícia apreende animais durante rinha de galos em Breves

Acusados vão responder por crime ambiental, segundo a polícia

Durante operação em Breves, na Ilha do Marajó, a Polícia Civil desarticulou um ponto usado na prática de rinha de galos de briga. Na avenida Melgaço, no bairro Aeroporto, policiais apreenderam galos vivos e mortos, além de acessórios usados na prática, com esporão, e seringa para aplicar hormônios nas aves. Doze homens e duas mulheres foram conduzidos para delegacia e vão responder por crime ambiental. As informações são da Polícia Civil nesta sexta-feira (30).

De acordo com o delegado Geraldo Pimenta Neto, da Superintendência da Polícia Civil em Breves, a ação resultou de um trabalho de investigação que levou à operação policial.

Uma das mulheres se identificou como dona da casa. Todos foram enquadrados em Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por crime ambiental de maus tratos a animais e prática de rinha. Depois de prestarem depoimentos, todos foram liberados e o processo segue para a Justiça.

Fonte: ORMNews.

