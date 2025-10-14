Polícia apreende armas, munições e drogas, no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | A ação foi realizada pelo 1º Batalhão de Missões Especiais (1º BME)

Em duas ações distintas realizadas no último final de semana, o 1º Batalhão de Missões Especiais (1º BME), realizou a apreensão de armas de fogo, munições e entorpecentes, robsutecendo o enfrentamento da criminalidade na região.

No primeiro relato, que aconteceu no sábado (11), as equipes realizavam um patrulhamento ostensivo em uma área popularmente conhecida por “Vicinal da liga”. Em um determinado ponto, um cidadão acionou os agentes. Segundo ele, em uma casa nas proximidades dali, dois indivíduos estavam possivelmente armados.

Os agentes deslocaram até o endereço indicado, a fim de apurar as informações. Chegando lá, realizaram um cerco na casa, porém constataram que não havia ninguém no recinto. Durante averiguação do perímetro, os policiais localizaram uma espingarda cal .12 sem numeração e um revólver cal .32, além de 17 munições de diversos calibres, a saber .32, .40, .38 e .12.

Buscas foram realizadas no entorno, porém nenhum suspeito foi localizado. Todos os itens apreendidos foram encaminhados à Delegacia do município.

Segunda Ocorrência

Na segunda ocorrência que aconteceu no domingo (12), os agentes receberam uma denúncia anônima relatando que em uma casa situada no bairro Palmares I, dois homens ligados a uma organização criminosa e responsáveis por praricar diversos crimes na região, estariam armados. De posse das informações, as equipes montaram uma operação e diligenciaram até o endereço repassado.

No momento em que chegaram na casa indicada, os agentes foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. A fim de repelir a iminente e injusta agressão, os policiais revidaram. Os dois criminosos atingidos foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento, porém não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram encontrados: um revólver cal .38 com seis munições, sendo três intactas e três deflagradas; 638g de uma substância parecida com maconha, 44g de outro material similar ao oxi e 28g de um item semelhante à cocaína; é uma pistola cal.380 com três munições intactas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia da região, onde a autoridade policial de plantão constatou no banco de dados que os dois criminosos respondiam por diversos crimes.

