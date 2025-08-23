Polícia apreende carros de luxo e imóveis de influenciadora Karol Digital durante operação no Tocantins

(Foto: Reprodução) – Segundo a Polícia Civil, eles são suspeitos de participação em um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.

A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, e o namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, foram presos preventivamente nesta sexta-feira (22), em um condomínio de alto padrão em Araguaína, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, eles são suspeitos de participação em um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.

Durante a operação foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à influenciadora, além do sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis avaliados até o limite de R$ 37.209.761,91.

O g1 entrou em contato com a defesa de Karol Digital, mas não obteve resposta. A defesa de Dhemerson Rezende Costa não foi localizada até a última atualização desta reportagem.

Conforme a Polícia Civil, as investigações apontam que Karol utilizava o próprio perfil nas redes sociais, onde tem mais de 1,5 milhão de seguidores, para a exploração ilegal de jogos de azar através de parceria com diversas casas de apostas.

Os investigados teriam movimentado, entre janeiro de 2019 e outubro de 2024, mais de R$ 217 milhões em suas contas. O dinheiro seria de plataformas de jogos de azar ilegais e empresas de intermediação de pagamentos.

“De modo que, a investigada postava sobre “ganhos” em suas redes sociais com a intenção de enganar seguidores, mostrando resultados de plataformas diferentes das que ela estava sendo paga para promover. Com isso, consta a informação de que a investigada engana seus seguidores quando afirma que ganha dinheiro jogando, quando, na verdade, o dinheiro é proveniente do acordo que celebra com as plataformas”, diz trecho da decisão.

Bens apreendidos na operação

Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu sete veículos em nome da influencer Karol Digital, que somam aproximadamente R$ 5.528.000.

Entre os veículos está um Porsche avaliado em R$ 979 mil, uma RAM 3500 avaliada em R$ 475.000,00 e uma McLaren, modelo Artura, de R$ 3,1 milhões.

Também foi determinado o sequestro de sete imóveis, sendo seis em Araguaína e um em Babaçulândia. Além de uma fazenda com criação de 248 bovinos e cavalos de raça, avaliada em R$ 8 milhões, em Palmeirante.

Ainda conforme a investigação, Karol Digital teria transferido bens para três empresas em seu nome, configurando a “blindagem” ou “ocultação” de patrimônios.

“Foram criadas holdings e empresas. Essas empresas aparentavam uma licitude, mas a gente acredita que muitos dos valores angariados de forma ilícita nos jogos acabam tendo esse clareamento através de holding e empresas”, disse o delegado Wanderson Queiroz.

A operação FRAUS é conduzida pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de equipes da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec).

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/08:29:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...