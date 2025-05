Polícia apreende mais de 24 tabletes de drogas e outros ilícitos no Pará

Foto: Reprodução | A ação foi realizada pelo 1º Batalhão de Missões Especiais (1º BME) da Polícia Militar do Pará.

O 1º Batalhão de Missões Especiais (1º BME) da Polícia Militar do Pará, sediado em Marabá, vem combatendo o tráfico de drogas com veemência, impedindo a atuação de criminosos na região sudeste do estado. Por meio de operações estratégicas e ações integradas com outras forças de segurança, a unidade tem desarticulado pontos de comercialização de entorpecentes e apreendido grandes quantidades de drogas, como maconha, cocaína e crack.

Nesse sentido, na noite de terça-feira (13), durante ações realizadas por militares do 1º BME, foram apreendidas drogas, além de materiais usados para embalagem dos entorpecentes, balanças de precisão e uma espingarda de pressão. Como resultado das ocorrências, foram presos quatro indivíduos suspeitos pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.

O primeiro fato aconteceu por volta de 19h, instante em que os agentes realizavam patrulhamento tático pela área. Em um determinado momento, a equipe visualizou na via três indivíduos que, ao denotarem a presença ostensiva, correram na direção contrária da viatura, porém, de forma rápida, os agentes alcançaram o trio e procederam com a abordagem.

Durante busca pessoal, foi encontrado com um deles uma sacola contendo 59 pedras de uma substância semelhante ao crack, quatro papelotes de outra substância similar à cocaína, um canivete e duas balanças de precisão. Os outros dois estavam na posse de 3 papelotes de um material semelhante à cocaína. Diante do flagrante, o trio, juntamente com o material apreendido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

A segunda ocorrência teve início às 21h. Durante rondas preventivas, os agentes perceberam que dois homens correram no momento em que notaram a viatura policial. Eles foram em direções distintas, ao passo que um deles supostamente portava um armamento.

A dupla não foi localizada, porém, no local onde eles passaram, foram localizados 24 tabletes de uma substância similar ao crack, dois sacos grandes de cocaína, uma espingarda de pressão 5.5 sem munição, uma balança de precisão e um curió sem anilha. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município, onde a autoridade policial de plantão adotou os procedimentos legais.

Fonte: PM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/07:28:22

