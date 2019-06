Polícia apreende mais de 30 mil comprimidos de rebite

(Foto:Reprodução-ORM)- Três pessoas foram presas

A Polícia Civil do Pará, através da Divisão Estadual de Narcóticos – DENARC, prendeu em flagrante na noite de ontem os nacionais Alcione Portilho da Silva, Osni de Araújo Mourao Junior, vulgo Tupy, e Adriano da Conceição, pela prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico.

Após investigações desta especializada, equipes de policiais civis se deslocaram até a cidade de Santa Maria, onde os presos residiam, e passaram a diligenciar e acompanhar a movimentação dos mesmos.

Já no período da noite, durante campana realizada próximo a residência de Tupy, os policiais observaram quando Adriano, portando uma sacola plástica, saiu do interior da casa de Tupy e entrou em um veículo Corsa Classic, de propriedade de Tupy.

Após afastar-se do imóvel, os policiais abordaram Adriano e encontraram em posse do mesmo duas embalagens plásticas contendo cartelas do comprimido “Nobésio”, com cerca de 3.000 comprimidos.

Diante de tal fato, os policiais se deslocaram para o imóvel de Tupy onde encontraram em posse do mesmo e de sua esposa, uma caixa com cerca de 19 pacotes de cartelas de “Nobesio”, somando em torno de 28.500 comprimidos.

Tupy é considerado um dos maiores traficantes da cidade de Santa Maria e Região, possuindo passagens por Tráfico de Entorpecentes e Homicídio.

Adriano e Alcione eram da confiança de Tupy, cabendo a Alcione tarefas como realização de depósitos bancários e transporte de entorpecente, enquanto Adriano, que já responde por homicídio, tinha como função realizar cobranças e ameaças em nome de Tupy.

A droga “Nobesio” é também conhecida como “Arrebite” e costuma a ser usado por caminhoneiros e motoristas profissionais para manterem-se acordados durante longas viagens. O consumo desse entorpecente é apontado como responsável por inúmeros acidentes de trânsito nas estradas brasileiras.

