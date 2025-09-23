Polícia apreende mais de 4 toneladas de maconha em rodovia do interior de SP

Polícia apreende mais de 4 toneladas de maconha em rodovia em Santa Cruz do Rio Pardo — Foto: Polícia Rodoviária/Divulgação

Caminhão-baú com placas do Mercosul foi perseguido e abordado na Rodovia Marechal Rondon, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP); motorista tentou fugir a pé, mas acabou preso.

A Polícia Rodoviária apreendeu na noite desta quinta-feira (22) um caminhão-baú carregado com mais de 4 toneladas de maconha. O flagrante aconteceu na Rodovia Castelo Branco (SP-280), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Segundo informações da polícia, o caminhão-baú com placas do Mercosul recebeu ordem de parada, mas iniciou uma tentativa de fuga. Na altura do km 308 da rodovia, o motorista abandonou o veículo, tentou fugir a pé, mas acabou preso pelos policiais.

Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais rodoviários localizaram um total de 5.692 tabletes de maconha que, após pesagem, totalizaram 4.263 quilos.

O motorista foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e levado para a cadeia de São Pedro do Turvo, onde aguarda pela audiência de custódia.

