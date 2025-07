Polícia apreende namorada virtual de adolescente que matou a família no RJ

Foto: Reprodução | A jovem, de 15 anos, foi localizada em sua casa, no Mato Grosso, e é suspeita de ter incentivado a execução da família

A adolescente de 15 anos que mantinha um relacionamento virtual com o garoto de 14 anos que confessou que matou os pais e o irmão de 3 anos no sábado (21), em Itaperuna, no Rio de Janeiro, foi apreendida, em Água Boa, a 736 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (30).

A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso Matheus Soares Augusto. Ela foi identificada e ouvida na última quinta-feira (26). O motivo da apreensão não foi divulgado.

Segundo as investigações, os dois se conheceram por meio de um jogo online e o crime pode ter sido motivado por dois fatores: a proibição dos pais do garoto ao relacionamento virtual e o interesse financeiro do jovem, que queria usar R$ 33 mil do FGTS do pai para viajar e encontrar a namorada.

A polícia ainda informou que, a princípio, não serão passados mais detalhes para não atrapalhar o andamento das investigações, que estão sendo conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Os corpos foram encontrados nessa quarta-feira (25), quando os policiais foram até a casa da família e sentiram um forte cheiro vindo do local.

Entenda o caso

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros resgataram os corpos nesta quarta-feira (25). — Foto: Polícia Civil — Foto: Polícia Civil

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Civil nessa quarta-feira (25) em Itaperuna, Noroeste Fluminense, após confessar que matou os pais e o irmão mais novo no último sábado (21). Segundo a polícia, ele demonstrou frieza durante o depoimento e disse que “faria tudo de novo”.

Leia mais – Adolescente confessa que matou pais e irmão e indica onde corpos foram escondidos

A polícia informou que o adolescente cometeu o crime porque os pais, de 45 e 37 anos, eram contra um relacionamento virtual que o garoto mantinha com uma adolescente que mora em Mato Grosso.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente esperou os pais dormirem, pegou a arma escondida debaixo da cama, e atirou na família. A arma era registrada no nome do pai, que tinha autorização como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Após confessar o crime, ele foi apreendido em flagrante e conduzido à 143ª DP. Ele vai responder por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. O caso será encaminhado ao Ministério Público.

Fonte: g1

