Polícia apreende Sargento da PM, armas e captura 4 homens, em operação nesta 6ª

(Foto>Reprodução) – Polícia apreende armas e captura 5 homens, entre eles um sargento, em operação nesta 6ª em Santarém, no Pará.

Polícia apreende em Santarém armas e captura 5 homens, entre eles um sargento, em operação nesta 6ªOs alvos da operação, armas e homens, deflagrada nesta sexta (5) pela PCPA em Santarém

Nesta sexta-feira (5), a Polícia Civil do Pará deflagrou a operação Comércio Restrito, com a finalidade de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Santarém, oeste do estado, por comercialização ilegal de armas de fogo. Os armamentos foram furtados em Uruará e há suspeita de venda no município de Itaituba.

“A operação resultou na prisão de cinco pessoas, sendo uma delas um agente de segurança pública, e na apreensão de sete armas de fogo, além de simulacro, um carregador de simulacro, nove carregadores de armamentos de calibres distintos, mais de 100 munições, dentre outros objetos”, explicou o delegado Jamil Casseb, titular da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas.

Entre as armas apreendidas, havia revólveres, pistolas e uma espingarda. Na residência em que as buscas foram realizadas, também foram encontrados um veículo, caixas de armas, pendrives, tornozeleira eletrônica, DVR, CPU e celular. Também foram apreendidos R$ 6.493 em espécie.

Participaram da ação equipes da Delegacia de Uruará, da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, da Delegacia de Homicídios de Santarém, da Seccional Urbana de Santarém e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Altamira.

As investigações da Polícia Civil sobre o caso seguem em andamento. Os suspeitos foram levados à delegacia para aplicação dos procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça.

Os alvos

O JC apurou que um dos alvos preso pela PCPA foi o empresário Wilkson do Rego Figueira Teles de Sousa, o Will, envolvido em tentativa de homicídio em setembro de 2023.

*Outro alvo foi o sargento da PM Marlon Campos Rodrigues.

*Também foram presos Osmar Francisco de Sousa e Pablo Oliveira dos Santos.

Fonte:Jeso Carneiro/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/09/2025/08:52:45

