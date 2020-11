Polícia apreende suposto dinheiro de compra de votos e revólver em casa de candidato

Foram apreendidos diversos bens, entre os quais R$ 7 mil em dinheiro que seriam supostamente utilizados para compra de votos.

Na tarde desta sexta-feira (13), equipes das forças de segurança do Estado cumpriram a decisão judicial na casa do candidato a prefeito da cidade de Portel, no Marajó, Alex Aquino (PSDB), expedida pelo juiz eleitoral Lucas Furlan.

Em uma das casas do candidato foram apreendidos diversos bens, entre os quais sete mil reais em dinheiro que seriam supostamente utilizados para compra de votos, anotações que indicavam as compras de votos e um revólver calibre 38 com seis munições.

O pedido da busca feito pelo representante do Ministério Público, Rodrigo Vasconcelos, e contou com equipes das Policias Militar e Civil.

Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão a endereços ligados ao candidato a prefeito.

