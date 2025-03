Polícia apura invasão em fazenda no nordeste do Pará

Grupo armado invade propriedade em Tomé-Açu | Foto: Reprodução

Segundo a empresa responsável pela fazenda, diversos veículos e equipamentos também foram destruídos. Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Civil está investigando a invasão de uma fazenda, localizada em Tomé-Açú, nordeste paraense. O caso ocorreu na sexta-feira (14) e quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo relatos dos funcionários à polícia, um grupo armado invadiu a propriedade e fez disparos com armas de fogo. Eles também relataram que foram agredidos pelos criminosos.

A empresa Brasil Bio Fuels (BBF), responsável pela fazenda, disse que diversos veículos e equipamentos da empresa foram destruídos.

De acordo com a empresa, os funcionários feridos foram encaminhados para o hospital do município. A Polícia Civil informou que equipes trabalham para identificar os envolvidos no crime, mas não deu detalhes sobre o motivo da invasão.

Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) disse que equipes especializadas da Polícia Militar reforçaram a segurança na região.

Indígenas e quilombolas do movimento que disputa terras com a BBF informou, por meio de lideranças, que não estão à frente das ações ocorridas em 2025, nem na referida fazenda, e que estão fazendo a manutenção do território com áreas já reformadas.

Fonte: DOL Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/08:52:21

