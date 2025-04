Polícia captura sexto suspeito de sequestrar e matar dentista no Pará

Foto: Reprodução | A captura foi realizada em conjunto com o Batalhão de Ações Especiais da Polícia de São Paulo (BAEP-SP) e faz parte da Operação Mission Failed.

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (2), em São José do Rio Preto (SP), Felipe Pereira da Silva, suspeito de participação no sequestro, roubo e assassinato do dentista Gustavo Silva Oliveira, ocorrido em 22 de outubro de 2024, em Tucumã. A captura foi realizada em conjunto com o Batalhão de Ações Especiais da Polícia de São Paulo (BAEP-SP) e faz parte da Operação Mission Failed.

Felipe Pereira da Silva é o sexto suspeito detido no caso. Antes dele, cinco pessoas já haviam sido presas, incluindo um adolescente apreendido. A prisão foi efetuada em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça do Pará, que estava em aberto desde o início das investigações.

A operação recebeu o nome de Mission Failed em referência a um grupo criado em uma rede social, no qual os investigados teriam planejado o crime. A Polícia Civil apura a participação de cada envolvido nos delitos de roubo majorado, extorsão qualificada, restrição de liberdade e homicídio.

O crime

Na noite de 22 de outubro de 2024, seis indivíduos invadiram a residência do dentista Gustavo Silva Oliveira, em Tucumã. A vítima foi rendida, agredida e forçada a fornecer senhas bancárias. Com os dados obtidos, os criminosos realizaram transferências que totalizaram aproximadamente R$ 100 mil.

Após as transações, Gustavo foi levado em seu próprio veículo até uma área de mata. No local, ele tentou escapar ao perceber um momento de distração dos sequestradores, mas foi alcançado e esfaqueado até a morte.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer detalhes do caso.

