Polícia Científica do Pará combate o crime com tecnologia de ponta em Marabá

(Foto: Reprodução) – A Coordenadoria Regional de Marabá, da Polícia Científica do Pará (PCEPA), conta desde julho de 2023 com o moderno Sistema Integrado de Comparação Balística (Ibis, sigla em inglês).

A Coordenadoria Regional de Marabá, da Polícia Científica do Pará (PCEPA), conta desde julho de 2023 com o moderno Sistema Integrado de Comparação Balística (Ibis, sigla em inglês). Adquirido junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), o aparelho é Integrado ao Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab) e permite a análise automatizada de projéteis e estojos de munição, contribuindo para a elucidação de crimes com o uso de armas de fogo.

Desde sua implantação no município, o banco local já acumula mais de 1.000 casos cadastrados e 50 ligações confirmadas (HITs) — conexões entre armas de fogo e elementos balísticos encontrados em diferentes cenas de crime. Dentre os destaques, está um dos primeiros HITs interestaduais, registrado em outubro de 2023, conectando evidências entre os Estados do Pará (PA) e Mato Grosso (MT).

“Este marco histórico foi alcançado exclusivamente por meio da integração entre as centrais Sinab, demonstrando a autonomia e eficiência do sistema”, afirmou o perito Luiz Fernando Lobato, coordenador do Ibis em Marabá.

O Pará foi o primeiro Estado da Região Norte onde o Sinab foi implantado, com mais 5 Estados. O aparelho é o segundo adquirido para o Estado, sendo o primeiro instalado na sede do órgão, em Belém, em 2022. Atualmente, o Pará conta com 146 HITS e 2.524 inserções de casos, estando Belém na 13ª posição e Marabá na 19ª posição no ranking das cidades brasileiras que possuem o aparelho.

O processo de elucidação de um crime começa na coleta de projéteis e estojos deflagrados no local do ocorrido. A partir disso, o material passa por análises e em seguida é enviado ao Banco Nacional de Perfis Balísticos, plataforma que permite o confronto com amostras de outras localidades do Brasil

O perito criminal do Núcleo de Balística Forense e Administrador Local do Sinab em Belém, Tarcísio Carvalho, explica que o equipamento não dispensa a participação do perito criminal. “É um aparelho que exige a análise prévia do material recolhido em local do crime ou necropsia e de exames especializados em microscópios comparadores. Precisamos trabalhar bastante na seleção das peças e na análise delas. Após o trabalho, fazemos relatórios indicando a conexão entre os casos e enviamos para a autoridade solicitante”, explicou.

O diretor-geral da PCEPA, e perito criminal, Celso Mascarenhas, afirma que o aparelho é um investimento que transforma o modo de atuação da Polícia Científica. “A atuação da Polícia Científica deixa de ser apenas reativa, ou seja, dependente da solicitação dos órgãos competentes, passando a ter uma atuação muito mais ativa, sendo um instrumento de inteligência pericial”, afirmou o diretor.

Fonte: Ingrid Sales – Ascom PCEPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/14:45:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...