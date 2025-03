Polícia Científica do Pará oferece vagas temporárias com salários de até R$ 2.492,73

Foto: Reprodução | As oportunidades são para os municípios de Belém e Itaituba, com salários que variam de R$ 1.724,64 a R$ 2.492,73, além de vantagens, para uma carga horária semanal de 30 a 40 horas.

A Polícia Científica do Pará divulgou um novo edital de seleção pública com 4 vagas disponíveis para dois cargos de nível superior. Os contratos serão temporários, com duração de 12 meses, e poderão ser prorrogados por mais 12 meses. As oportunidades são para os municípios de Belém e Itaituba, com salários que variam de R$ 1.724,64 a R$ 2.492,73, além de vantagens, para uma carga horária semanal de 30 a 40 horas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, no site www.sipros.pa.gov.br, a partir das 0h do dia 10/03/2025 até as 23h59 do dia 11/03/2025. A participação é gratuita.

Etapas do Processo Seletivo

A seleção dos candidatos será baseada em:

Análise documental e curricular; Entrevista, marcada para o dia 27/03/2025.

Critérios de Pontuação na Avaliação Curricular

Graduação : 2,5 pontos;

: 2,5 pontos; Especialização : 3,5 pontos;

: 3,5 pontos; Mestrado : 4,5 pontos;

: 4,5 pontos; Doutorado : 6,5 pontos;

: 6,5 pontos; Tempo de Serviço : 0,3 ponto por ano completo (máximo de 10 pontos);

: 0,3 ponto por ano completo (máximo de 10 pontos); Curso de Capacitação Profissional: 1 ponto para cada 40 horas comprovadas (máximo de 10 pontos).

Acompanhamento do Processo

Os candidatos devem acompanhar todas as publicações, editais e comunicados no site oficial www.sipros.pa.gov.br. O processo seletivo terá validade de 6 meses para convocação dos aprovados.

Anexos

Fonte: Gov e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/10:34:44

